Moskva: Soome ilmuvad USA tuumaobjektid muutuvad seaduslikeks sihtmärkideks

„Ei pea olema sõjaline strateeg, et mõista: sellised objektid hakkavad endast kujutama otsese ohu allikat ja lähevad loomulikult, vältimatult meie riigi ja NATO otsese kõkkupõrke teatud stsenaariumide korral seaduslike sihtmärkide nimekirja ning me saame aru, et just selleni viivad asja forsseeritult USA ja tema satelliidid,“ lausus Zahharova, kelle sõnul ei informeeri Soome võimud oma kodanikke sellistest ohtudest, kui lasevad oma riiki paigutada selliseid objekte, vahendab Interfax.