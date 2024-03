Julia Navalnaja kutsus kõiki aktsioonile „Keskpäev Putini vastu“

„Ees on hääletamine presidendivalimistel. Jah, see on täielik fiktsioon ja võltsimine. Putin joonistab endale ükskõik millise tulemuse, mida hing ihkab, kas või 80 või 180 protsenti. Aga me võime ikkagi kasutada neid niinimetatud valimisi tema vastu, kasutada meie eesmärkide saavutamiseks,“ ütles Navalnaja.

„Kuidas täpselt seda teha, jõudis meile rääkida Aleksei ise. Meil tuleb kasutada valimispäeva, et näidata, et me oleme olemas ja meid on palju, me oleme tõelised elusad reaalsed inimesed ja me oleme Putini vastu. Tuleb minna jaoskonda ühel päeval ja ühel ajal – 17. märtsi keskpäeval. Mida teha edasi, valige ise. Te võite hääletada iga kandidaadi poolt peale Putini. Te võite sedeli ära rikkuda. Te võite kirjutada sellele suurelt „Navalnõi“. Ja isegi kui te ei näe hääletamisel mingit mõtet, võite te lihtsalt minna ja seista jaoskonnas ja pärast tagasi koju minna,“ jätkas Navalnaja.

Navalnaja sõnul on kõige tähtsam kohale minna ning see on väga lihtne ja ohutu tegevus, mida ei saa ära keelata. Lisaks sellele võimaldab see miljonitel inimestel näha mõttekaaslasi ja tõdeda, et ei olda üksi.

„Tõenäoliselt hakkab Kreml ka sellega kõiki hirmutama. Aga mida nad saavad teha? Sulgeda tunniks jaoskonnad, teid mitte sisse lasta? Teil on täielik õigus minna valima suvalisel hetkel ja 17. märtsi keskpäev ei ole millegi poolest ohtlikum kui teine päev. Ja mida rohkem meid hirmutatakse, seda kindlamalt peame me meeles pidama, et kui nad seda nii väga ei taha, tähendab see, et see on nende jaoks probleem. Ja kui see on nende jaoks probleem, tuleb just nii teha,“ ütles Navalnaja.