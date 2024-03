Tallinn valmistub Kopli vabatahtliku päästekomando loomiseks. Tegevusega soovitakse alustada juba aprillis

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on kahetsusväärne, et riik ei leidnud võimalusi päästevõimekuse säilitamiseks linnaosas, kus elab üle 60 000 inimese. „Kohalik omavalitsus peab seetõttu koos vabatahtlikega oma elanike turvatunde tagamiseks üle võtma riiklikke kohustusi. Kohaliku päästekomando olemasolu võimaldab kiiret reageerimist tulekahjudele, õnnetustele ja muudele hädaolukordadele, mis võib päästa elusid ja vara ning suurendada turvatunnet kogukonnas,“ rääkis linnapea.

„Me ei saanud lubada, et Kopli poolsaarel, mis on ümbritsetud kolmest küljest merega, tekiks tulevikus olukord, kuhu abi jõuab hiljem kohale. Seetõttu oleme tänulikud partneritele, kellega koostöös on päästevõimekus ka tulevikus tagatud,“ lisas Kõlvart.