Kuidas tugevad kasvuhooned muudavad su aiapidamist?

Tugevad kasvuhooned kaitsevad ilma eest

Eesti neli aastaaega pakuvad meile vaheldust ja muudavad elu mitmekülgseks, ent aiapidajate nuhtluseks on ettearvamatud ilmad. Ühel aastal tähendab suvi 30 kraadist lõõska, teisel aastal on 15 kraadi ja üks vihmasadu ajab teist taga ning kummikud on hädavajalikud. Sellistes oludes midagi kasvatada on keeruline. Appi tulevad aga tugevad kasvuhooned, mis õigesti paigaldatuna kaitsevad taimi liigse vihma ja liigse päikese, kõrgete ja madalate temperatuuride eest.

Kaup24 kasvuhoonete müük pakub väga erinevaid lahendusi. See on ka tõenäoliselt üks põhjus, miks kvaliteetsete kasvuhoonete müük ei ole kuhugi kadunud. Uued tänapäevased mudelid ja võimalused tähendavad seda, et leiab enda aiale sobivaima lahenduse. Nii on olemas kasvuhooned väiksematesse aedadesse ja hiiglaslikud lahendused suure pere vajaduste rahuldamiseks.

Kas odavad kasvuhooned on mulle sobivad?

Kasvuhoonete müük sarnaneb teiste valdkondadega ka selle poolest, et kuigi toodete hinnaskaala on lai, siis lähtuma peab muustki, kui vaid hinnast. Hansapost e-poes on nii odavamaid, kui kallemaid lahendusi. On ju vahe, kas ostad kilest kasvuhooned või polükarbonaadist kasvuhooned. Kas olemas on kasvuhoone varuosad või tahad leida, millised on Eestis valmistatud kasvuhooned. Rääkimata siis erinevatest lisadest. Kallim lahendus võib tähendada topeltpaneele, kaheosalist ust ning paremat vastupidamist ilmastikunähtustele. Ja need on vaid mõned näited, mida võib silmata.

Kuigi kasvuhoonete müük tähendab ka erinevate mudelite reklaamimist, siis lõpliku otsuse teeb igaüks ise. See tähendab vajadusel ka kaalumist, mis aiasaaduseid kavatsed kasvuhoones kasvatama hakata ning millised on nende taimede vajadused. Võimalik, et see seab juba raamid ette, milline ostetav kasvuhoone siis olema peaks.

Parimad kasvuhooned täidavad oma ülesannet