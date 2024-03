Erinevad laenutüübid ja nende kasutusalad: väikelaen, autolaen ja refinantseerimislaen

Refinantseerimislaen

Refinantseerimislaen tähendab seda, et on võimalik asendada kallis laen odavama vastu ehk kui esialgse laenulepingu tingimused on ebasoodsad ja on tekkinud võimalus võtta parematel tingimustel laenu, on võimalik oma majanduslikku olukorda seeläbi parandada. Samuti on refinantseerimislaen sobilik siis, kui on mitmeid erinevaid laene (väikelaen, järelmaks jne), sest see võimaldab koondada laenud üheks laenuks, millel on paremad tingimused kui üksikutel varem võetud laenudel. Refinantseerides on võimalik ka pikendada laenude tähtaegu ja olulisel määral vähendada igakuiseid makseid ja tasutavaid intresse.