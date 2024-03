USA eelvalimiste superteisipäeva ainus üllatus oli Nikki Haley võit Vermontis

See ei kõiguta aga kuidagi ülejäänud 14 osariigis võitnud Trumpi liikumist vabariiklaste presidendikandidaadiks nimetamise suunas.

Vermontis ei toimunud enne superteisipäeva palju arvamusküsitlusi, aga need mis toimusid, näitasid Trumpi kindlat üleolekut.

Vermonti vabariiklasest kuberner Phil Scott on aga häälekas Trumpi kriitik, kes tegi pühapäeval Burlingtonis Haley toetuseks kampaaniat.

Haley kampaaniameeskond teatas eile, et Haleyl on au saada esimeseks vabariiklasest naiseks, kes on võitnud eelvalimisi.