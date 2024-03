Kasvav trend: suur osa Eesti elanikest tarbib mõnda retseptiravimit

Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe sõnul on retseptiravimeid ostnud inimeste arv aastate jooksul järk-järgult tõusnud. „Viimase kümne aasta jooksul on nende inimeste arv suurenenud rohkem kui 10%. See näitab, et ravimitööstus suudab pakkuda järjest enam mugavaid ja piisavalt efektiivseid ravivõimalusi ning arstid ja patsiendid ka kasutavad neid üha enam,“ selgitas Laidmäe.

Kõikidest inimestest, kellele on viimase 12 kuu jooksul välja kirjutatud retseptiravimeid, on 33% mingil põhjusel jätnud neile väljakirjutatud ravimid välja ostmata. Ravimeid on kõige enam jätnud välja ostmata just 15-24-aastased elanikud, seda peamiselt unustamise (9%) või haiguse möödumise tõttu (8%). Kinnitust leidis ka tõsiasi, et rahalistel põhjustel jäetakse ravimid välja ostmata suhteliselt harva – seda tõi välja ainult 4% vastajatest

Laidmäe sõnul on igati tervitatav, et inimestel on järjest rohkem valikuvõimalusi, et hoida kulutused ravimitele võimalikult madalad. Seda soosivad ka apteegid, kes soovitavad järjest rohkem inimestele võimalusel sama toimeainega soodsaima hinnaga ravimit. Läbi viidud uuringust selgus, et viimati apteegist retseptiravimit ostes pakkus apteeker soodsaima hinnaga ravimit ligi kahele kolmandikule ehk 64% ravimite ostjatest, kellest omakorda 17% loobus sellest võimalusest ning 3% küsis ise soodsamat ravimit. Pisut rohkem kui neljandik (26%) on toonud välja, et apteeker ei pakkunud ostmisel soodsamaid valikuid.