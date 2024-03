Märkasid Tallinna kohal tiirutavat helikopterit? Linnavalitsus selgitab, miks sõiduk siksakke teeb

Tallinna linnavalitsus andis esmaspäeval teada, et energiakontsern Utilitas alustab Tallinna kaugküttevõrkude pildistamist helikopterilt termokaameraga. Utilitase sõnul pildistatakse Tallinna, Maardu, Haapsalu, Keila ja Rapla kaugküttevõrke ning sel moel kaardistatakse torustike tehniline seisukord.

Pildistamiseks on oluline päikesevalguse puudumine, mistõttu toimuvad lennud peale päikese loojumist vahemikus kell 20–23. Kogu linna soojusvõrgu pildistamiseks lendab helikopter üle ühe koha orienteeruvalt kolm korda, mis tähendab, et ühes asukohas on kuulda helikopteri häält ligi 15 minutit. Lennud toimuvad 300–400 meetri kõrgusel.