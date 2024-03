Katri Raik kandideerib eurovalimistel. Raik: tunnen esimest korda, et mul on midagi kaasa rääkida

„Elukeskkonna osas on Narvas häid näiteid, aga minu unistuste Narva on ikkagi renoveeritud elumajadega Narva. Kõige selle troon on ikkagi, et me vajame ikkagi töökohti, me vajame, et inimesed ei sõidaks siit ära ja me vajame nendele inimestele, kes siin on, linnas on kolmandik inimesi üle 65 aasta vana, me vajame nendele inimestele tegevust ja usku, et nad ei istuks oma teise korruse hruštšovkas ja ei vaataks Vene televisiooni. Teisisõnu Eesti sisejulgeolek on üsna palju Narva linnapea kätes.