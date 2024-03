Ungari president allkirjastas Rootsi NATO-ga ühinemise dokumendi

„See on tohutult oluline ja loodetavasti saame nüüd liikmeks ning see ei ole nädalate, vaid päevade küsimus,“ ütles Rootsi kaitseminister Pål Jonson pressikonverentsil Stockholmis.

„See on hea Rootsile ja see on hea NATO-le. See on hea stabiilsusele kogu Euro-Atlandi piirkonnas, et Rootsist saab NATO täieõiguslik liige,“ lisas ta.