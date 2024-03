VIDEO | Läänemets riigieelarvest: võiksime ausalt tunnistada, et miinus tekkis osalt riigikaitsekulude tõttu

Täna kogunes valitsus Stenbocki majas, et arutada võimalusi, kuid täita järgmise aasta riigieelarves olev mitmesaja miljoni euro suurune auk. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles Delfile, et tänane arutelu oli sisuline, kuid ühegi kokkuleppeni, kuidas 2025. ja 2026. aasta riigieelarvet korras hoida, ei jõutud.

„Need nägemused ja tunnetused on veel erinevad. Ühesõnaga läheb aega.“ Ta nentis, et kokkuleppele jõudmine jäi nagu alati erakondade erinevate vaadete taha.

Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraatide pakutud lahendus on astmeline tulumaks. „Teised erakonnad on maailmavaateliselt parempoolsed, nemad ütlevad, et ei, võib-olla me peaksime kärpima.“ Ta tõi välja, et teiste erakondade esindajad on varasemalt meedias välja pakkunud näiteks teadusest või kõrgharidusest raha võtmise.

Palju on räägitud ka kärbete tegemisest, et eelarve auku täita, kuid Läänemetsa sõnul on need kohad, kust enam kärpida saaks, väga väikesed. „Midagi pole teha, kui sa elad mõnes mõttes sellises julgeolekuolukorras, kus Euroopas on sõda ja see puudutab meid väga palju, siis nendel hetkedel on ka kõik see mõju maksusüsteemis näha.“

Läänemets ütles, et arutelud jätkuvad hiljemalt kuu aja pärast, kuid lõplikud otsused tulevad augusti lõpus ja septembri alguses.

Reformierakond astmelise tulumaksuga nõus ei ole

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) laitis astmelise tulumaksu idee eile intervjuus Delfile maha. „Maksuküüru me kaotame seepärast, et just astmelist tulumaksu ära kaotada,“ märkis ta. „Rääkida mingist kokkuleppest või plaanist, et Reformierakonnaga koos hakatakse astmelist tulumaksu tegema – kindel ei. See ei vasta tõele.“

Peaminister Kaja Kallas ütles veebruari lõpus Delfile, et 2025. aasta eelarve puhul puudub katteallikas enam kui 550 miljoni euro ulatuses, kuid see summa võib veel ka tõusta.

Kallas ütles toona, et vajaminev summa võib tõesti kerkida, aga pole ka välistatud, et majandusel hakkab paremini minema. Ehk maksutulu laekub isegi rohkem, kui on ootused. „Me teeme eelarvet majandusprognoosi põhjal. Majandusprognoos avaldatakse augustis,“ rääkis ta.