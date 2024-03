Parempoolsetega liitus Postimehe endine peatoimetaja Marti Aavik

Praeguse Eesti poliitiline maastik nõuab aktiivsemat sekkumist, kui see ajakirjanikuna võimalik oleks, selgitas Aavik otsuse tagamaid. „Erakondades on palju selliseid poliitikuid, kellest on põhjust lugu pidada nende võimete, kogemuste ja Eestile südamest hea soovimise pärast. Eelmistele valimistele järgnenud aastat vaadates on aga muutunud üha klaarimaks vajadus toetada ilmavaatelist selgust. Segased kooslused ajavad paraku segast poliitikat, millele ei saa iga ilmaga kindel olla,“ ütles Aavik.