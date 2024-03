VIDEO | Reaalsus Eestis: sarikurjategijad pendeldavad hoogsalt vangla ja vabaduse vahet

Täna tutvustati Tallinna vanglas ajakirjanikele, kuidas möödus mullune aasta. „Hea uudis on see, et kinnipeetavate arv aina langeb,“ rõõmustas vanglateenistuse juht Rait Kuuse. Aastavahetuse seisuga oli Eesti vanglates 1820 kinnipeetavat (neist naisi viis protsenti). Olukorda näitlikustab vast paremini see, et 100 000 elaniku kohta on meil 134 vangi. Veel aastal 2010 oli vastav number 259.