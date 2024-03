Moskvas on hakatud videosalvestuste abil vahistama Navalnõi matustel käinud inimesi

OVD-Info esindaja Dmitri Anissimov ütles Agentstvole, et tendentsist on veel vara rääkida, aga juba matusepäeval hoiatas OVD-Info, et vahistamistega vahetult aktsioonil enesel sellel osalenute tagakiusamine ilmselt ei piirdu. Anissimov märkis, et Moskva isikute tuvastamise süsteem võimaldab jälgida iga inimese teekonda otse kodumaja trepikojani.