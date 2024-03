Ukraina avaldas Vene sõjaväelaste pealt kuulatud vestluse patrulllaeva ründamisest

„Kandke ette! Vostok! Kes te olete? No nii vastakegi: kannab ette 578.! Ainult et komandöri häälega, mitte meeskonna ülema asetäitja, operaatori! Kuulsite? Sokol. Tuman. Võtsin ettekanded vastu. Selge, et te kõik juba teate seda. Meie traagilist sündmust öösel, vastavalt kell 00.50 ründasid meeskonnata kaatrid koguses viis tükki väikest patrulllaeva Kotov, mis on koos meiega õhutõrje lahinguvalves ja on vastavalt minu juhtimise all. Rünnati viie BEK-iga (meeskonnata kaatrid – toim). Ma ei tea, kuidas nad nendega seal võitlesid 40 minutit. Sest 40 minutit enne seda oli informatsioon, et Kotovi piirkonnas on viis BEK-i. Seal oli ka helikopter, blj**, relvastusega AK-176 630.“