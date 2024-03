President Karis riigivisiidil Botswanas: Venemaa käitub Euroopas agressiivse kolonisaatorina

Eesti riigipea kinnitas president Masisile, et Botswana on Eestile Lõuna-Aafrikas strateegiliselt oluline partner, kellega soovime süvendada koostööd välispoliitilistel teemadel, äridiplomaatias ja arengukoostöös. „Asume geograafiliselt teineteisest küll kaugel, kuid mõtteviisilt lähedaste ja demokraatiat väärtustavate riikidena peame arendama omavahelist partnerlust. Seda eriti ajal, mil Euroopas, Aafrikas ja Lähis-Idas on mitmeid veriseid konflikte, mille lahendamine eeldab rahvusvahelist koostööd,“ sõnas president Karis.

„Venemaa käitub Euroopas agressiivse kolonisaatorina, kelle eesmärk on hävitada Ukraina riik, Ukraina rahva suveräänsus ja kukutada sealne seaduslik valitsus. Kremli režiim peab koloniaalsõda, tema kuriteod Ukrainas on imbunud imperialismist ning see esitab ÜRO-le ja kõikidele maailma riikidele väljakutse. Kui me normaliseeriksime riikide territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumise, siis õõnestame rahu ja julgeolekut igas riigis. Me ei lase sellel juhtuda, aitame Ukrainal ennast kaitsta,“ sõnas president Karis.