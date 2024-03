Saksamaa kaitseminister: Tauruse lekkeni viis „isiklik kasutusviga“

See, et Venemaa suutis teha salvestuse Saksa ohvitseride vahelisest vestlusest tiibrakettide Taurus kasutamisest Ukrainas, oli tõsine viga, aga kontrolli vahetulemuste järgi põhjustas selle Singapuris viibinud ohvitseri isiklik viga, mitte Bundeswehri väidetavalt ebaturvalised kommunikatsioonisüsteemid, rõhutas Pistorius.

Kõigi vestlusest osavõtnute üle on alustatud distsiplinaarjuurdlust, aga see ei tähenda Pistoriuse sõnul juba ette süüdi mõistmist.

Sarajevos viibiv Saksamaa välisminister Annalena Baerbock nimetas pealtkuulamisskandaali Venemaa presidendi Vladimir Putini hübriidsõja osaks. Need sündmused näitavad Baerbocki sõnul, et Venemaa agressioonisõda ei peeta mitte ainult pommide, rakettide, droonide ja rünnakutega Ukraina tsiviilelanikkonna vastu, vaid jutt käib pigem hübriidsõjast, mis on ka narratiivide sõda. Selles kontekstis hoiatas Baerbock taas süüdlase ja ohvri rollide ümberpööramise eest Venemaa poolt.

„Ja seetõttu on meie jaoks nii tähtis, et me selle hübriidsõja ühtki tahku ei alahindaks,“ ütles Baerbock, kelle sõnul peab iga riik, kaasa arvatud Saksamaa, tegema oma sise- ja küberjulgeolekut silmas pidades kõik, et olla parimal võimalikul moel kaitstud. Sama kehtib ka välise julgeoleku kohta, lisas Baerbock.