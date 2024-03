President Alar Karis kuulutas välja Tartu 2024 laulu- ja tantsupeo lugude kogumise üleskutse „Vanavanema hääl”

Tartu tantsupidu kannab juhtmõtet „Juure juures”, mis kasvas välja lapselapse ja vanavanema vahelisest suhtlusest. „On ülimalt oluline, et eri põlvkonnad hoiaksid kokku ja räägiks teineteisega. Meie üleskutse eesmärk on tuua Eesti peredesse rohkem ühtehoidmist ja südamest südamesse vestluseid. Lähedaste suhete hoidmine on meie püsima jäämise üks ellujäämise kunste,” tõi välja tantsupeo kunstiline juht Kristel Maruste.