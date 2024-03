WHO: Gaza sektori põhjaosas surevad lapsed nälga

Tedros teatas sotsiaalmeedias, et WHO külaskäigud möödunud nädalavahetusel Al-Awda ja Kamal Adwani haiglasse olid esimesed pärast oktoobri algust ning nähtu oli sünge, vahendab BBC News.

Toidupuuduse tagajärjel on surnud kümme last ja haigla hooned on hävitatud, kirjutas Tedros.