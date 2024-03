ÜRO sõnul on Hamas Iisraeli pantvange vägistanud ja piinanud

Erisaadik Pramila Patten teatas esmaspäeval, et on alust arvata, et 7. oktoobri rünnakute ajal viisid Hamasi sõdurid läbi mitmes kohas seksuaalseid rünnakuid, sealhulgas vägistamisi ja grupiviisilisi vägistamisi.

ÜRO meeskond - Patten ja üheksa eksperti - külastas Iisraeli 29. jaanuarist kuni 14. veebruarini.

Iisraeli esindajatega peeti 33 kohtumist ning vaadati läbi 5000 fotot ja 50 tundi videomaterjali.

„Tuginedes vabastatud pantvangide omapoolsetele ütlustele, sai missioonirühm selget ja veenvat teavet, et mõnede naiste ja laste vastu on vangistuses viibimise ajal toime pandud seksuaalset vägivalda, sealhulgas vägistamist, seksuaalset piinamist ning julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist, ning on põhjendatud alust arvata, et see vägivald võib jätkuda,“ öeldi ÜRO aruandes.

Aruandes lisati, et on alust arvata, et naisvangide suhtes kasutati ka muid seksuaalse vägivalla vorme.

Need juhtusid vähemalt kolmes kohas - Nova muusikafestivalil ja selle ümbruses, maanteel 232 ja Kibbutz Re’imis, lisati.

Hamas on eitanud, et nende relvastatud mehed naisi seksuaalselt ründasid.

Kairos läbirääkimistel oleva uue relvarahukokkuleppe ettepaneku kohaselt vabastatakse kuuenädalase vaherahu esimeses etapis 40 „haavatavat“ pantvangi, sealhulgas eakad, haiged ja naised.

Hamas ei ole seni pantvangide nimekirja avaldanud.