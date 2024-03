VIDEO | Riigikogu istung väljus taas viisakuse piiridest. Grünthal: kaua te liivakasti-Barbiet kannatate?

Esimese punktina võeti riigikogus ette pankade liigkasumi ajutine maksustamine, mille kohta riigikogu liikmed liikmete Andrei Korobeinik, Aleksei Jevgrafov, Lauri Laats, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Vadim Belobrovtsev jaanuari lõpus arupärimise esitasid.

Kaja Kallas rääkis kõnepuldis, kuidas pangamaks riigieelarvele seni on mõjunud ning millised on valitsuse edasised plaanid. „Kõigepealt, head arupärijad, ütleksin, et tulge konkreetse eelnõuga, tehke konkreetne eelnõu ja täitsa huviga vaataks, kuidas te selle olukorra lahendate,“ alustas ta küsimustele vastamist ja lisas siis, et pankasid ei salligi keegi. „See on nii populaarne madal vili, mida noppida opositsioonis.“

Pärast Kallase sõnavõttu asus opositsioon peaministrit küsimustega pommitama. „Kui me vaatame, et meil on ühel pool Eesti inimesed, Eesti väikeettevõtjaid, kes on suures hädas, ja teisel pool on pangad, mis tegelikult ka teenivad praegu väga suurt kasumit, siis teie valite ikkagi maksukoormuse suunamise just nimelt nendele Eesti inimestele ja Eesti ettevõtetele, kes on niigi raskustes,“ väitis Siim Pohlak (EKRE). Sama süüdistus käis otsesel või kaudsel moel läbi ka teiste riigikogu liikmete küsimustest.

Eriti teravalt esines riigikogu saalis Kalle Grünthal. Ta meenutas vabariigi aastapäeva kõnet, mille Kallas tänavu ERM-is pidas. „Suurepärane kõne, aga täielik plagiaat, mida te olite kopeerinud üks ühele koomilisest fantaasiafilmist „Barbie“,“ teatas Grünthal.

„See on siis teie tase, te ei suuda isegi oma kõnet välja mõelda. Teie koht ei ole ju praegu üldse valitsuse juhina olla siin, sest te hävitate Eestit, ja mul ei ole teile mitte ühtegi küsimust. Aga mul on küsimus Eesti rahvale: kui kaua te kannatate veel seda Liivakasti-Barbiet siin meid juhtimas ja Eestit hävitamas?“ lõpetas Grünthal sõnavõtu.

„Kõik tüdrukud seal rõdu peal, see on see, kuidas naisi siin Riigikogus koheldakse,“ vastas Kallas. „Ma loodan, et teil on parem – siis, kui teie olete siin minu asemel.“