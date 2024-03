Usundiõpetuse petitsioon jõudis riigikokku. Urmas Viilma: praeguse olukorraga ei saa keegi rahul olla

Täna andsid Eesti Evangeelse Luteri Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja assessor Marko Tiitus riigikogule üle petitsiooni, kus palutakse usundiõpetuse koolilastele kohustuslikuks tegemine panna rahvahääletusele. Rahvaalgatus.ee veebilehel on petitsioon seni saanud 1061 allkirja.

Viilma ütles Delfile, et loodab, et petitsioon võetakse riigikogus menetlusse. Ta vestles täna riigikogu esimehega, kes ei osanud veel öelda, millisesse riigikogu komisjoni see petitsioon liigub.