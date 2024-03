Leedu kaitseekspert: sakslastel pole alust Ukrainasse rakettide saatmisega viivitada

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadusjuhi Tomas Jermalavičiuse sõnul on Saksa valitsuse püsiv tunnusjoon olnud Ukrainasse võimsamate relvade saatmisega viivitamine. Tema sõnul kardavad sakslased, et suuremate relvade tarnimise korral sõda eskaleerub ja tuleb ka nende õuele. Seetõttu on Saksamaa võtnud eesmärgiks kasutada võimsamaid meetmeid ainult viimase võimalusena.

Hirm, et asjad võivad kontrolli alt väljuda ning eskaleeruda NATO ja Venemaa suureks kokkupõrkeks, on pannud Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi võimsamate ja arenenumate Tauruse pikamaarakettide saatmises kõhklema. Scholz kardab, et nendega peaksid minema kaasa ka Saksa sõdurid ja see tähendaks juba suurt ohtu, et Saksamaa satub otseselt sõtta.