FOTOD | President Karis alustas Aafrika-visiiti: koostöö ehitamine kaugete riikidega teeb Eestit tugevamaks

„Keeruline julgeolekuolukord on kahjuks tegelikkus nii Aafrika kui ka Euroopa mandril. Seetõttu on tähtis omada sõpru ja teha koostööd, sest enamus konfliktide lahendamine eeldab rahvusvahelist koostööd. Meie peame mõistma sealsete riikide muresid ja ootusi ning tegema, mis võimalik, et Euroopa muredest ja nende mõjudest saaksid aru ka meie partnerid Aafrikas,“ sõnas president Karis. „Nii on koostöö ehitamine kaugete riikidega eriti oluline, et toetada ühiselt Ukrainat, seista rahvusvahelistes organisatsioonides - eriti just ÜRO-s - vastu Venemaa agressiivsele ja kolonialistlikule käitumisele ning tema mõjutustegevusele laiemalt. See koostöö ehitamine teeb Eestit tugevamaks.“