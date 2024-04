TAGATUBA | Kaja Kallas keeldus ahvatlevast pakkumisest, et oleks selge: ta jätkab peaministrina

„Mult on küsitud, kas võiksin olla liberaalide juhtkandidaat,“ ütles peaminister möödunud nädala neljapäeval avaldatud taskuhäälingus Politicole . Teoreetiliselt tähendab Euroopa parteipere juhtkandidaadi positsioon eurovalimistel seda, et parteipere võidu korral saab juhtkandidaadist Euroopa Komisjoni president. Liberaalidel sellist võimalust ei ole, võitlus käib 3.-5. koha pärast.

„Me teame, et liberaalid ei saa Euroopa Komisjoni presidendi kohta. See tähendaks, et esindaksin liberaale debattides, mitte seda, et oleksin päriselt kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi kohale. Siin kodumaises poliitikas oleks aga raske selgitada, et lihtsalt aitaksin liberaale debattides,“ lausus Kallas Politicole täiendavalt. Ka Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Liidu Partei (ALDE) peasekretär Didrik De Schaetzen selgitas 8. veebruaril Delfile, et jutt ei käi Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadiks olemisest, vaid tegevusest, mis oleks ühildatav Kallase praeguse ametiga Eesti peaministrina.