USA ülemkohus: Trump saab eelvalimistel kandideerida

Colorado osariigi kohus eemaldas Trumpi detsembris eelvalimistelt. Põhjuseks toodi põhiseadusemuudatus, mis keelab mässulistel valimistel kandideerida. Ülemkohtu kohtunikud suhtusid Colorado otsusesse skeptiliselt, leides, et osariigil pole õigust sellise tasandi otsuseid teha.

Peale Colorado on sarnaseid otsuseid teinud ka Maine’i ja Illinoisi osariik, kuid ülemkohtu tänane otsus kehtib kõikidele osariikidele.

Trump ise kirjutas ülemkohtu otsuse järel ühismeedias, et see on suur võit Ameerika jaoks.