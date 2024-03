Warner Music Baltics sulgeb Eestis uksed

Eesti muusikaekspordi organisatsiooni Music Estonia juht Ave Tölp ütles ERR-ile, et tegemist on olulise muudatusega, mis paneb ka Music Estoniat rohkem pingutama, et siinset muusikatööstust toetada. Ta avaldas lootust, et Warneri Eesti kontor aitas tõsta teadlikkust Eesti talentidest ning, et kohalikud muusikatööstuse ettevõtted saavad selle töö üle võtta.