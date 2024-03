Igor Taro: poliitikat ei tehta ainult Tallinnas mäe otsas

Taro sõnul hakatakse kogu Eestis nüüdsest rohkem keskenduma just erakonnaliikmete võimestamisele. „Keskendume sellele, et tegus meeskond saaks tegusalt edasi toimetada ja Eesti 200 eesmärke ellu viia. Meil on palju inimesi, kes on valmis sellesse panustama. Nad ootavad põnevusega, et me saaksime jätkata rohkema lootuse Eesti poliitikasse toomisega nii KOV-ide kui Euroopa tasandil. Hakkame tegutsema sellega, et kõikides piirkondades üle Eesti neid inimesi võimestada,“ lausus Taro.