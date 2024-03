Vilde kirjandusauhinna võitis Urmas Vadi raamatuga „Kuu teine pool“

Žürii iseloomustas Urmas Vadi teost kui tragikoomilist perekonna lugu, kus läbi huumori on jutustatud nii paljusid puudutav lugu. „Kui me räägime suurest Eesti romaanist, siis see raamatu on oma olemuselt täielik anti-Tammsaare, aga selles on nii palju sügavust,“ tõdes žürii liige, Virumaa Teataja ajakirjanik Inna Grünfeldt. „See, mis Tammsaare teeb raskusega, teeb Vadi kergusega,“ lisas ta.