„Strateegiliste piiride olemasolu oma piiridest väljaspool ei tähenda täna sugugi – tahan seda spetsiaalselt rõhutada, et te mind õigesti mõistaksite, sest siin on kõige erinevamate riikide esindajaid – ei tähenda sugugi tugevate ja vastutustundlike riikide kavatsust astuda naabritega sõtta ja joonistada ümber maailma poliitilist kaarti. Selles on meie aja erinevus möödunud sajanditest, kui piiridel toimus pidev võnkumine ja neid võidi iga hetk kahtluse alla seada,“ ütles Medvedev.

„Märgin kohe, et see, mis toimub Ukrainas, on erijuht, jutt ei käi meie riigi – Vene Föderatsiooni – piiride laiendamisest efektiivse okupatsiooni meetodil,“ lausus Medvedev. „See on sunnitud, aga täielikult tõhus vastus Bandera režiimi ja kollektiivse lääne russofoobsele poliitikale, tema püüdlustele purustada meie riiklus, õõnestada sõltumatust ja suveräänsust.“