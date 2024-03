VIDEO | Maksutemaatika, külmutamistaktika ja trahvide tõstmine. Valitsus üritab viimaks otsustada, kuidas riigi auklikku rahakotti lappida

Antud seos pahandas näiteks reformierakondlasi. „Maksuküüru me kaotame seepärast, et just astmelist tulumaksu ära kaotada,“ märkis Mart Võrklaev Delfile. „Rääkida mingist kokkuleppest või plaanist, et Reformierakonnaga koos hakatakse astmelist tulumaksu tegema – kindel ei. See ei vasta tõele.“