Eesti 200 juhatus kinnitas peasekretäriks Igor Taro

„Igor on erakonna asutajaliige, kellel kogemus organisatsiooni ülesehitamisel ning kes on tasakaalukas juht, keda Eesti200-l täna vaja on. Igori tugevuseks on pikaaegne töö ajakirjanduses ja tugev kohaliku omavalitsuse taust, mida on vaja erakonna organisatsiooni sõnumite selguse ja võrgustiku ehitamise jaoks,“ ütles Eesti 200 esimees Margus Tsahkna.

Eesti 200 uue tegevjuhi Igor Taro sõnul on peamine väljakutse seotud erakonna meeskonna ühendamisega. „Meil on ligi tuhat entusiastlikku liiget üle Eesti. Nad ootavad kaasamist ja soovivad panustada Eesti 200 põhieesmärgi elluviimisesse – tuua muutus Eesti poliitikasse. Samuti on Eesti 200-l tegus meeskond. Lähiajal on meil seda võimalik teha nii Euroopa kui ka kohalike omavalitsuste valimistel. Teeme KOV-valimistel veelgi parema tulemuse kui eelmisel korral ja muutuse nii mõneski omavalitsuses, kuna ootus selle järele on suur nii Tallinnast Põlvani kui ka Narvast Pärnuni,“ sõnas Taro.

Igor Taro on riigikogu liige alates 2023. aasta märtsist ja juhib keskkonnakomisjoni. Varem on ta töötanud ajakirjanikuna, turundusettevõtjana ja Põlva maavanemana.

Erakonnas käärib?

Möödunud nädalal kirjutas Delfi, et erakonnas on pingeline õhkkond. Ka Mihkel Veski lahkus erakonna tegevjuhi kohalt, sest väidetavalt oli pooltel erinev arusaam, kuidas partei peaks edasi liikuma.

„Lõpuks olin ma nagu juhatuse palgal,“ sõnas Veski. Ta rääkis, et erakonna juhatus oli see, kelle soove ja palveid ta pidi n-ö ellu viima. „Ja kui nende soovid on sellised, millega ma töötada ei saa või lähevad lahku sellest, kuidas mina näen, kuidas liikuma peaks, siis peamegi liikuma edasi.“

Veski ütles, et läheb püüdma uusi väljakutseid. „Kui neil on soov kuidagi neid asju teisiti teha, siis tehku neid asju kellegi teisega,“ lisas ta.

Delfi uuris Veskilt, kas tema tööd erakonna tegevjuhina üritati takistada. „Ma ei hakkaks sellele kuidagi vastama, jäägu see minu ja erakonna vahele,“ sõnas ta põgusalt.