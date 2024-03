Klaasist kasvuhoone ehitamine: kuhu ja kuidas see paigaldada?

Peenarde ettevalmistus ja õige mulla valik on samuti tähtis. Kasvuhoone muld sõltub eelkõige sellest, mida seal kasvatada plaanitakse. Aianduskauplustes leidub rohkelt kompostmuldasid ja turbasegusid, mis on rikastatud vajalike mineraalide ja väetistega.

Klaasist kasvuhooned sobivad nii suvilasse kui linna

Mida tihedamini näppe mullaseks teha meeldib, seda kvaliteetsem võiks olla ka kasvumaja. Korralikud klaasist kasvuhooned kestavad aastakümneid ja on seega igati hea valik neile, kelle jaoks on kasvuhoones toimetamine ja aiakultuuride kasvatus hobi ja meeldiv ajaviide.

Kompaktsete mõõtmetega klaaskasvuhoones on piisavalt ruumi koduste köögiviljade kasvatamiseks, ent samas ei võta see enda alla liiga palju aiapinda. Nii sobib see ühtviisi hästi suvilasse, linnakoju kui ka maale.

Kui sinu aiast on seni puudunud üks korralik kasvuhoone, on viimane aeg see plaan reaalsuseks muuta. Seal on koht, kus saavad tomatid, kurgid ja teised tervislikud toidud efektiivselt kasvada, aednik ise aga saab tegeleda oma lemmikhobiga parimates tingimustes.