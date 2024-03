USA asepresident nõudis senisest jõulisemalt abi Gazas ebainimlikes tingimustes nälgivatele inimestele

„See, mida me Gazas iga päev näeme, on laastav. Me oleme näinud teateid lehti või loomasööta söövatest perekondadest. Naistest, kes sünnitavad alatoidetud lapsi vähese meditsiiniabiga või ilma selleta, ja lastest, kes surevad alatoitumuse ja dehüdratsiooni tõttu,“ ütles Harris, viidates ka kümnete palestiinlaste surmale Iisraeli tules toidujärjekorras.

„Võttes arvesse kannatuste tohutut ulatust Gazas, peab olema viivitamatu relvarahu vähemalt kuueks järgmiseks nädalaks, mis on praegu laual,“ ütles Harris. „Hamas väidab, et tahab relvarahu. Noh, laual on kokkulepe. Ja nagu me oleme öelnud, peab Hamas selle kokkuleppega nõustuma. Teeme relvarahu. Viime pantvangid jälle nende perekondadega kokku. Ja anname viivitamatult abi inimestele Gazas.“