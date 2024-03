FOTOD | Tohutud ummikud. Teetööde taasalustamine kulutab Tallinna südalinnas autojuhtide närve

Abilinnapea Vladimir Svet rääkis möödunud nädalal, et märgati, et maas pole enam palju lund. Ta sõnas muigamisi, et linnas ongi vaid kaks teemat, mis aasta eri perioode ilmestavad – lumekoristus ja ehitustööd. Nüüd on siis taas viimase kord.

Tõsinedes lisas ta, et liikluses on uusi ümberkorraldusi. „Paraku need tekitavad ebamugavusi,“ märkis ta. Hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal on ummikud seega ilmselt paratamatus. Svet lisas siiski optimistlikult, et mullusega võrreldes olukord nii hull ikkagi pole. On ju näiteks Pronksi ja Jõe tänava tööd läbi.