Saksamaa kaitseminister nimetas Bundeswehri pealtkuulamisafääri hübriiddesinformatsioonirünnakuks

Pistorius peab Bundeswehri pealtkuulamisafääri Venemaa presidendi Vladimir Putini infosõja osaks, vahendab Die Welt.

„Tegemist on hübriiddesinformatsioonirünnakuga, tegemist on lõhestamisega, tegemist on meie ühtsuse õõnestamisega ,“ ütles Pistorius eile Berliinis. „Vastavalt sellele peame me sellele eriti kaalutletult reageerima, aga mitte vähem otsustavalt.“

Pistorius toonitas, et jutt käib praegu ka sellest, et ei tohi „Putinile liimile minna“. Pistoriuse arvates ei ole juhus, et audiosalvestus avaldati pärast Aleksei Navalnõi matuseid ja pärast Wirecardi afääri edasist uurimist.

„Jutt käib meie sisepoliitika laiali ajamisest,“ ütles Pistorius, avaldades lootust, et Putinil see ei õnnestu.

Pistorius ütles, et ei ole seni saanud mingit informatsiooni uute lekete või telefonikõnede pealtkuulamise kohta. Ta ootab lähipäevil sõjalise vastuluureteenistuse (MAD) juurdluse andmeid juhtunu täpse tausta kohta. Tuleb kontrollida, kas IT turvareegleid pole rikutud.

Vene propagandakanalitest on alates reedest ringelnud audiosalvestus ilmselt 19. veebraril videokonverentsi tarkvara Webex abil läbi viidud vestlusest Luftwaffe inspektori, kindralleitnant Ingo Gerhartzi ja veel kolme ohvitseri vahel. Räägiti tiibrakettide Taurus võimalikust saatmisest Ukrainasse. Saksamaa kaitseministeerium kinnitas laupäeval, et usutakse, et vestlust kuulati pealt, aga ei öelnud, kas selle sisu on muudetud.

Pealtkuulatud kindralid kasutasid Webexi tarkvara – võimalik, et turvamata liini kaudu. Pistorius seletas, et Webexit saab kindlasti teatud salastatuse tasemeni kasutada. MAD annab hinnangu, kas valiti õige platvorm. Pistorius kinnitas, et pärast seda tehakse kiiresti vajalikud otsused.

Küsimusele võimalike tagajärgede kohta personalile vastas Pistorius: „Ma ei spekuleeri põhimõtteliselt tagajärgede üle personalile enne selliste juurdluste lõppu.“