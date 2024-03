Nikki Haley võitis USA vabariiklaste eelvalimised Columbia ringkonnas

Erilist tähtsust sellel aga ei ole, sest Donald Trump on võitnud seni kõik teised eelvalimised ja tõenäoliselt võidab ka kõik ülejäänud.

Vaatamata kaotustele on Haley öelnud, et jääb kandideerima vähemalt homse „superteisipäevani“, kuigi ta ei ole nimetanud ühtki osariiki, kus võiks võita. Pärast kaotust oma koduosariigis Lõuna-Carolinas ütles Haley, et valijad väärivad eesseisvatel valimistel Trumpile alternatiivi vaatamata tema domineerimisele.