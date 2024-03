Prantsusmaa plaanib muuta abordi naiste põhiseaduslikuks õiguseks

Prantslased on juba mõnda aega liikunud selles suunas, et et muuta raseduse katkestamine naiste põhiseaduslikuks õiguseks.

Eelmisel nädalal toetasid riigi ülemkoda ehk seaduse vastuvõtmist senati enamus. Jaanuaris kiitis muudatuse heaks riigi alamkoda ehk Rahvusassamblee.

Homme, 4. märtsil kohtuvad Versailles’ palees president Emmanuel Macroni kutsel parlamendiliikmed ülem- ja alamkojast. Erakoraaline istung on vajalik selleks, et lõplikult heaks kiita põhiseaduse muutmine, kirjutab BBC.

Selleks, et põhiseadust muuta, peab ühisistungil otsust toetama kolmeviiendikuline häälteenamus. Need hääled on ootuspäraselt koos. Kui homme otsus kinnitatakse, muudetakse Prantsusmaa põhiseadust selliselt, et sinna lisatakse naistele „garanteeritud vabadus“ aborti teha.

Macroni valitsus on nõudnud põhiseaduse artikli 34 muutmist selliseks, et see „tagaks naistele vabaduse aborti teha“. Valitsus põhjendas eelnõu sissejuhatuses, et muudatus on vajalik, sest 2022. aastal lõi Ameerika Ühendriikide ülemkohus pretsedendi sellega, et keeras tagasi abordiõigusi ja tühistas 1973. aasta Roe vs Wade otsuse, mis tagasi üleriiklikult abordile ligipääsu.

Ükski Prantsusmaa parlamendis esindatud suur erakond ei seadnud kahtluse alla 1975. aastal dekriminaliseeritud abordi moraalsust, märkis France 24. Enamik senaatoreid pooldas põhiseaduse muudatust, kuid mõned konservatiivid kritiseerisid selle sõnastust.

Prantsuse küsitlusfirma IFOP 2022. aasta novembris läbi viidud küsitlusest selgus, et 86 protsenti prantslastest toetas abordi muutmist põhiseaduslikuks õiguseks.