Türgi loodab peatset Venemaa ja Ukraina rahukõneluste algust

Reutersi teatel kohtus Fidan reedel oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga. Ta ütles ajakirjanikele, et on Lavroviga arutanud mitmeid küsimusi, sealhulgas Ukrainat.

„Ukraina küsimuses on meie seisukoht, et mõlemad pooled on jõudnud sõjaga saavutatava piirini. Arvame, et on aeg alustada dialoogi relvarahu sõlmimiseks,“ ütles Fidan.