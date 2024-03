USA sõjaväelennukid toimetasid Gazasse esimese ringi toiduabi

Laupäeval heideti kolmelt lennukilt Edela-Gazasse 66 komplekti toiduabi, mis sisaldas kokku umbes 38 000 einet, vahendab Associated Press. Toiduabi jagamist koordineeriti Jordaania kuninglike õhujõududega, kes tegid laupäeval Gaza põhjaosas toiduabi-lende ning on viimastel kuudel neid korduvalt teinud.

USA president Joe Biden ütles laupäeval platvormil X tehtud postituses, et Gazasse minev abi on „vaevu piisav“ ning lubas, et täiendava humanitaarabi jagamiseks jätkatakse kõikvõimalike lahenduste otsimist.

Associated Press kirjutas veebruari algul, et pea kogu Gaza elanikkond sõltub toiduabist. ÜRO ametnike teatel on see viinud olukorrani, kus võidakse rüüstata humanitaariabi transportivad autosid.