OTSEBLOGI | ISW: Venemaa riskib taktikaliste eeliste saamiseks oma lennukitega

ISW aruande järgi võiks see toimuda tõenäoliselt piki Avdijivka-Donetski liini.

Ukraina sõjaväeametnike sõnul on Ukraina väed on alates 17. veebruarist alla tulistanud 15 Vene lennukit.

Aruandes märgitakse, et varasemad lennukite kaotused on ajendanud Vene vägesid ajutiselt vähendama lennutegevust kogu Ukrainas. Viimastel nädalatel suurenenud Vene lennukite kaotus ei ole aga sundinud vägesid taktikalist lennutegevust märkimisväärselt vähendama.

ISW analüütikute sõnul ei ole Venemaale kahe nädala jooksul 15 lennuki ja ühes nendega võib-olla mõne kõrgelt koolitatud piloodi kaotus märkimisväärne, sest neil on tõenäoliselt umbes 300 erinevat Su-tüüpi hävitajat.

Analüütikute hinnangul saavutasid Vene väed enne Avdijivka hõivamist õhus lokaalse ülekaalu ning nüüd püüavad nad seda ülekaalu taastada, et toetada taktikalist edasiliikumist Avdijivka suunas. Selleks on nad otsustanud, et pealetungioperatsioonide jätkamine õhutoetusega kaalub üles riski kaotada rohkem lennukeid.