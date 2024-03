Erakond Koos valis riigireetmises süüdistatava Aivo Petersoni kaasesimeheks

„Selge on see, et praegu Aivo Peterson erakonna asjades osaleda ei saa. Aga süüdi pole teda mõistetud. Kohtleme teda kui tavalist inimest – samasuguse erakonnaliikmena nagu kõiki neid, kes on vabaduses. Kui süüdistus tema vastu tühistatakse, siis ta liitub meie tööga. Kui süüdistusest ei loobuta või tuleb mingi kohtuotsus, siis vaatame. Aga hetkel on ta tavaline inimene,“ ütles Smoli.