Isamaa algatab seoses automaksuga avaliku pöördumise Vabariigi Presidendile

Riigikogu menetluses oleva automaksu eelnõu menetlemisel on Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon otsustanud ignoreerida iseseisvuse taastunud Eesti suurimat allkirjakorjet – Eesti autoomanike liidu poolt automaksu vastu kogutud enam kui 77 000 allkirja. Seetõttu on algatab Isamaa pöördumise Vabariigi Presidendi poole.

„Valitsuserakonnad on küll avalikkuse ees näidelnud, et nad ei ole automaksu detailides veel kokku leppinud, kuid tegelikkuses liigutakse selle kehtestamisega Riigikogus üksmeelselt edasi. Seda vaatamata ühiskonna enam kui kahekolmandikkulisele hävitavale hinnangule maksu osas. Kuna riiki juhtivad poliitikud avalikkuse arvamust kuulda ei võta, teeme üleskutse Vabariigi Presidendile,“ sõnas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Avalduses, millele kogutakse inimeste toetust nii paberil kui ka digitaalselt, seisab: „Pöördumisele allakirjutanud paluvad Teil mitte välja kuulutada automaksu seadust. Leiame, et automaksu kehtestamine on ebaõiglane ja tänases majandusolukorras liigseks koormaks inimestele ja ettevõtetele. Eesti on hajaasustusega riik, mis teeb auto omamise paljudele peredele hädavajalikuks. Just elukoht määrabki kõige rohkem, kui sagedasti autot kasutatakse. Automaksu kehtestamine on piirang eraomandile, takistab liikumisvabadust ning halvendab eriti lastega perede ja erivajadustega inimeste olukorda.“