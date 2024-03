Orbán: Trumpi naasmine Valgesse Majja on „ainus tõsine võimalus“ sõja lõpetamiseks Ukrainas

„Ainus tõsine võimalus rahu saavutamiseks on see, kui ta (Trump) suudab tagasi tulla ja rahu sõlmida,“ ütles Orbán Türgis peetud diplomaatiafoorumil kõneledes. „Vastasel juhul venib sõda Ukraina ja Venemaa vahel pikaks,“ lisas ta.

Ministri sõnul on Trumpi naasmine „eeltingimus tugevale ja kiirele rahule Euroopa mandril“. Ta on veendunud, et kui Trump oleks olnud ametis Ukraina sõja alguse ajal, „poleks praegu sõda olnud“.