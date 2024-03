EL saadab Palestiina põgenike abiorganisatsioonile raha, kui agentuur nõustub EL-i tingimustega

UNRWA agentuuri 12 töötajat süüdistati Hamasi 7.oktoobri rünnakutes Iisraeli lõunaosas. Agentuur, kellel on 13 000 töötajat, vallandas süüdistatavad, kuid enam kui tosin riiki peatas UNRWA rahastamise. Kätte jääb saamata ligikaudu 450 miljonit dollarit (pea 415 miljonit eurot), mis on umbes pool agentuuri selle aasta eelarvest.

Iisraeli-Hamasi sõja tõttu on 80% Gaza 2,3 miljonist elanikust ümber asunud, ÜRO ametnike sõnul on veerand elanikkonnast näljas. UNRWA on piirkonnas peamine humanitaarabi pakkuja, kuid neid on tabanud suur rahastusprobleem.

Euroopa Komisjon pidi 29. veebruaril agentuurile välja maksma 82 miljonit eurot, kuid soovis, et nad nõustuksid auditi tingimustega. Komisjon on USA ja Saksamaa järel suuruselt kolmas UNRWA rahastaja, vahendab Associated Press.

Komisjon teatas, et agentuur on „näitanud, et on valmis tagama oma töötajate ülevaatuse, et kinnitada, et nad ei osalenud rünnakutes, ja et kehtestatakse täiendavad kontrollid selliste riskide leevendamiseks tulevikus.“

Komisjoni teatel saadetakse raha järgmisel nädalal, kui UNRWA nõustub kirjalikult ELi tingimustega. Kaks täiendavat osa 16 miljoni euro väärtuses antakse agentuurile, kui kokkulepet järgitakse.

UNRWA peavolinik Philippe Lazzarini tervitas EL-i teadet ja ütles, et järgmisel nädalal antav raha „tuleb kriitilisel ajal“.

„ELi panuse täielik väljamaksmine on võtmetähtsusega, et agentuur saaks jätkata oma tegevust väga muutlikus piirkonnas,“ ütles ta postituses sotsiaalmeediaplatvormil X.