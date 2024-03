FOTOD | „Kangelased ei sure.“ Narvas mälestati Aleksei Navalnõid

Narva kunstiaktivist Vovan Kashtan käib monumendi juures igal õhtul kella 19 paiku. Tema sõnul on monumendi juures tekkinud eriline õhustik, mis julgustab mõtlema kõnevabaduse ja demokraatia väärtuse ning nende eest võitlemise olulisuse üle. Kashtan märkis, et vahel kohtab ta monumendi juures inimesi, keda Navalnõi surm on samuti mõjutanud ning siis avaneb võimalus vahetada mõtteid, tundeid ja üksteist toetada.

„Kangelased ei sure ja surnud kangelasel saab olla avalikkuse südametunnistusele veel suurem mõju,“ ütles Kashtan intervjuus IdaRepost projektile. Ta tõi välja, et nõukogude okupatsiooni ajal näitasid soomlased ja terve läänemaailm üles solidaarsust Eestiga. Nüüd usub ta, et on tulnud aeg Narval näidata solidaarsust nendega, kes Venemaal vabaduse eest võitlevad.