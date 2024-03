Hollandi peaminister külastas Ukrainat ja sõlmis Zelenskõiga julgeolekuleppe

Leppe eesmärk on pakkuda Ukrainale abi kuni riik jõuab eesmärgini liituda NATO-ga. Zelenskõi büroo juhataja Andri Jermak ütles, et kokkuleppeid arutatakse ka teiste riikidega.

„Holland aitab kaasa Tšehhi Vabariigi algatusele osta 800 000 suurtükimürsku,“ ütles ta pressikonverentsil. Ta lisas, et need jõuavad kohale juba mõne nädala jooksul.

Varasemalt on Ukraina teatanud, et just suurtükimürskudest ongi neil puudust, mis on pärssinud nende võimekust hoida Vene vägesid tagasi.