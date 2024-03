Soomes vannutati ametisse uus president Alexander Stubb, kes pidas ka oma esimese kõne riigipeana

Võimu üleminek toimus tseremooniate käigus, kõigepealt astus ametist lahkuv president Sauli Niinistö tagasi ja seejärel vahetult pärast keskpäeva toimus parlamendihoones Stubbi ametisse astumine, vahendab Yle.

Niinistö märkis enne uue presidendi ametisse nimetamist, et Soome on astunud uude ajastusse, lisades, et muutunud on kõik ja mitte midagi.

Ta ütles, et riigi tulevikuootused ei ole eranditult positiivsed, kuid üha enam on lootust vältida halvimat. Samas ütles ta, et inimeste sügav sisetunne pole muutunud.

Seejärel lubas Stubb järgida presidendina „õiglaselt ja ustavalt“ vabariigi põhiseadust ja seadusi, edendades Soome rahva heaolu oma võimaluste piires.

Pärast Niinistöga kätlemist sai Stubbist ametlikult Soome uus president ja ta pidas oma esimese kõne riigipeana.

Stubb ütles oma sõnavõtus, et kuigi maailm tundub hetkel kaootiline, ei maksa meelt heita.

Stubb tõstis kõnes esile ka Soome kaitset ja NATO liikmelisust. Tema sõnul tähendab allianssiga liitumine Soome välis- ja julgeolekupoliitika muutumist.

„Seisame uue ajastu lävel. [Liitumine] NATO-ga tähendas, et astusime viimase sammu läänelike väärtuste kogukonda, mille osaks on meie vabariik pidanud end kogu Soome iseseisvuse aja,“ ütles ta.

Uus president lisas, et praegune olukord on sarnane riigi ajaloo muudele väljakutseid pakkunud perioodidele.

Ta märkis ka, et avalik debatt Soomes on muutunud „väga sõjakaks“, sest arutelud puudutavad sõdu Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

„Samas ei tohiks sõjakas retoorika varjutada tõsiasja, et meie, soomlased, oleme rahuarmastav rahvas,“ ütles ta. Stubb lisas, et tema roll presidendina on tagada rahu säilimine „igasugustel asjaoludel“.