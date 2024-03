Regionaalminister ja Narva linnapea on arutanud Narva-Jõesuu ja Narva taasühendamist, kuid reaalsed plaanid selleks puuduvad

Tootsi sõnul on Eestis põhimõte, et alla 5000 elanikuga kohalikke omavalitusi olla ei tohiks, kuid Narva-Jõesuus on neid alla selle. Samuti tõi ta välja, et Narva ja Narva-Jõesuu on ajalooliselt kokku kuulunud, kuni need 1992. aastal eraldati seoses Ida-Virumaal tekkinud eriolukorraga. Toots ütles, et pooldab teoreetilist taasühinemist, kuid seda saab teha regionaalministeerium.