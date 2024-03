Slovakkia kohus peatas Fico plaani vähendada korruptsiooni eest määratud karistusi

Kolmapäeval teatas Slovakkia konstitutsioonikohus, et nõustub president Zuzana Čaputová ja opositsioonierakondade taotlusega kontrollida reformi vastavust põhiseadusele ja peatada ajutiselt selle kehtivus kuni otsuse tegemiseni.

„See on suurepärane uudis, et Slovakkias toimib demokraatia, mis kontrollib ja tasakaalustab siinset kohtusüsteemi,“ ütles Čaputová.

Kui kohus otsustab, et reformi vaidlustatud osad on põhiseadusega vastuolus, ei pruugi need jõustuda ja neid ei saa kasutada ELi vahendite külmutamise alusena.